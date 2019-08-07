"Жду их в Лондоне", - Гонтарева отказалась приехать на допрос в ГПУ

Об этом она заявила в комментарии изданию The Page, информирует Цензор.НЕТ.

"Я ничего к этому делу не имею, даже рядом не проходила. Я уже им (ГПУ. - Ред.) сообщила, что работаю и живу в Лондоне, поэтому они знают мой адрес и могут присылать мне все иски или приехать ко мне в Лондон... Жду их в Лондоне, если они хотят меня увидеть", - сказала Гонтарева, добавив, что повестку на допрос еще не получила.

О том, что Гонтареву вызывают на допрос в прокуратуру, стало известно 6 августа. Для нее это уже третий вызов на допрос по делу Курченко за этот год.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 28 марта департамент международно-правового сотрудничества ГПУ завершил расследование по подозрению бизнесмена-беглеца Сергея Курченко и объявил о подозрении 98 лицам.

Также появилась информация о том, что прокурор Кулик объявил о подозрении людям из ближайшего окружения президента - В.Гонтаревой, Б.Ложкину и А.Филатову. ГПУ заявила о том, что Кулик поступил незаконно.