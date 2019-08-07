Зеленский позвонил Путину: "Я очень вас прошу повлиять на ту сторону, чтобы они прекратили убивать наших людей". ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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"Я сегодня с утра разговаривал с президентом России Владимиром Путиным по этому поводу (гибель 4 украинских воинов. - Ред.). Срочно ему позвонил, сказал, что это не приближает нас к миру. Я очень вас прошу повлиять на ту сторону, чтобы они прекратили убивать наших людей", - рассказал Зеленский.

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"Второй вопрос, который я поднимал: мы продолжаем разминирование и нам нужно сократить с той стороны сроки строительства в Станице Луганской моста. Еще несколько вопросов поднимал. Это возвращение наших пленных. Долгий у нас был разговор. Я говорю, что наших людей убивают. Мне говорят, что есть детали, где наши люди стреляют по гражданским людям. Все говорят, что хотят мира, но кроме слов мы должны двигаться очень быстрыми шагами", - добавил Зеленский.

Напомним, 6 августа, в районе проведения операции объединенных сил на Донбассе из-за обстрела со стороны наемников РФ четверо украинских военных получили ранения, несовместимые с жизнью.