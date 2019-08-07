Денисова пришла на допрос в ГПУ

Денисова отказалась общаться с журналистами, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

Адвокат омбудсмена Андрей Тарасов отметил, что "не знает, почему ее вызвали". Повестку с вызовом на допрос Денисова получила 30 июля.

Напомним, 26 июля директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил, что уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова при назначении члена ВККС учла "пожелания" Вовка в обмен на отмену трех протоколов Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

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31 июля ряд правозащитных организаций обратились к парламенту и правоохранительным органам с призывом расследовать, совершила ли Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова коррупционное преступление.

В Секретариате Уполномоченного ВРУ по правам человека утверждают, что Денисова уволила члена ВККСУ Андрея Козлова из-за отсутствия у него 15-летнего стажа в сфере права.