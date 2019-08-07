Годовщина начала российско-грузинской войны: МИД Украины выразил солидарность с Грузией

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает развязанную Российской Федерацией войну против Грузии, начатую 7 августа 2008 года, продолжающуюся незаконную оккупацию суверенных территорий Грузии в Абхазии и в Цхинвальском регионе/Южной Осетии, а также шаги российского оккупационного режима, направленные на их фактическую аннексию", - говорится в заявлении.

МИД выразил солидарность и подтвердил непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии в ее международно признанных границах и заявил о необходимости мирного решения конфликта на основе фундаментальных принципов и норм международного права.

"Опыт показал, что политика умиротворения агрессора путем замораживания российско-грузинского конфликта развязала ему руки и привела к прямой вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины в феврале 2014 года", - сообщает министерство.

Министерство иностранных дел Украины призывает международное сообщество продолжить приниятие консолидированных мер, направленных на восстановление территориальной целостности и суверенитета государств, пострадавших от агрессивной политики России.

"В эти дни мы вместе с Грузией скорбим по жертвам войны, отдавая им дань памяти, и разделяем со всем грузинским народом боль невосполнимых утрат", - отметили в украинском МИДе.

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