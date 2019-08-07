Зеленский намерен созвониться с Макроном и Меркель: Я хочу, чтобы встреча "нормандской четверки" прошла в ближайшее время

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил на брифинге.

Зеленский отметил, что сегодня "первый звонок был с президентом РФ"

"Второй звонок у меня будет уже из Турции Макрону. Но я не знаю, успеем ли мы", - сказал Зеленский.

Также он добавил, что планирует связаться с Меркель.

"Я бы также хотел связаться сегодня, если будет время у госпожи Меркель, и договориться о срочной встрече, чтобы мы больше не говорили друг другу, что в этом году должна быть встреча в нормандском формате. Сколько еще людей должны погибнуть в этом году? Поэтому я хочу, чтобы эта встреча произошла в ближайшее время", - сказал Зеленский.

При этом Зеленский добавил, что хотел бы чтобы встреча в нормандском формате прошла, несмотря на все предыдущие дипломатические договоренности.

"Чтобы мы по-людски относились друг к другу и понимали что это очень важно", - отметил президент.

Глава государства не исключил, что может прервать свой визит в Турцию.

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