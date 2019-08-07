К концу года Антикоррупционный суд должен вынести 20-25 приговоров, - Рябошапка

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил заместитель руководителя ОП Руслан Рябошапка в интервью "24 каналу".

По словам Рябошапка, недовольства работой Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратурой пока нет. Самая важная часть их работы это то, что будет исходить из Антикоррупционного суда вскоре в виде как обвинительных, так и оправдательных приговоров.

Также заместитель руководителя ОП заявил, что приоритетом работы НАБУ и САП является не посадить в тюрьму чиновника, а найти то, что было украдено и вернуть государству.

"Если с сентября начнет работать суд, то возможно где-то к концу года мы увидим уже несколько десятков первых приговоров. В каком-то из документов зафиксировано обязательствам Украины, что до конца года будет 20 или 25 приговоров, уже решений будет вынесено Антикоррупционным судом. Посмотрим, это в принципе реально", - сказал Рябошапка.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Я не буду чувствовать себя не на своем месте, - Рябошапка ответил, готов ли стать Генпрокурором