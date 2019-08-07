Бизнесмену, финансировавшему т. наз. "самооборону Крыма", грозит до 10 лет за решеткой, - прокуратура

Мужчину подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК Украины (создание непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований). Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры АРК.

По данным следователей, в феврале-марте гражданин финансировал деятельность так называемой "самообороны Крыма". А также предоставил помещение гостиницы и кафе, расположенных в поселке Чонгар, Генического района Херсонской обл., в пользование так называемым "самообороновцам" и спецслужбам РФ, для организации их штаба и места жительства.

Если вина бизнесмена будет доказана, то он может провести за решеткой от 5 до 10 лет.

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