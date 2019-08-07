Зеленский утвердил состав Комиссии по правовой реформе

Об этом говорится в указе №584/2019 от 7 августа, передает Цензор.НЕТ.

Комиссию возглавили заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка и профессор КНУ им. Шевченко Михаил Буроменский.

В составе комиссии будет шесть групп:

по подготовке изменений Конституции (глава - профессор НаУКМА Анатолий Заец);

по развитию законодательства об организации судебной власти и осуществления правосудия (глава - ректор Национальной школы судей Николай Онищук);

по вопросам развития уголовного права (глава - бывший председатель Конституционного суда Юрий Баулин);

по вопросам реформирования криминальной юстиции (глава - бывший заместитель генпрокурора Виталий Касько);

по вопросам развития юридического образования (глава - вице-президент Национальной академии правовых наук Наталья Кузнецова);

по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий (глава - постпред президента в АР Крым Антон Кориневич).

В большинстве групп - около десяти экспертов. В группу, которая будет заниматься разработкой нового законодательства, входят 26 человек.

Члены комиссии принимают участие в ее работе на общественных началах и на безвозмездной основе.

Комиссия по правовой реформе - консультативно-совещательный орган при президенте Украины. Ее основная задача - содействие развитию правовой системы Украины.

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