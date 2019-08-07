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07.08.19 12:34

Зеленский утвердил состав Комиссии по правовой реформе

Президент Владимир Зеленский утвердил состав Комиссии по вопросам правовой реформы, которую он создал в конце июня вместо Совета судебной реформы и Конституционной комиссии.

Зеленский утвердил состав Комиссии по правовой реформе

Об этом говорится в указе №584/2019 от 7 августа, передает Цензор.НЕТ.

Комиссию возглавили заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка и профессор КНУ им. Шевченко Михаил Буроменский.

В составе комиссии будет шесть групп:

В большинстве групп - около десяти экспертов. В группу, которая будет заниматься разработкой нового законодательства, входят 26 человек.

Члены комиссии принимают участие в ее работе на общественных началах и на безвозмездной основе.

Комиссия по правовой реформе - консультативно-совещательный орган при президенте Украины. Ее основная задача - содействие развитию правовой системы Украины.

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