Верховный суд возобновил арест имущества и счетов "Ривнеазота" Фирташа

Об этом сообщает Finbalance, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что суд частично удовлетворил кассационную жалобу "Проминвестбанка", отменив постановления судов предыдущих инстанций, которые частично удовлетворили жалобу ЗАО "Ривнеазот" и отменили постановление госисполнителя от 30.10.2018 об аресте всего движимого и недвижимого имущества компании.

Кроме имущества, суд также возобновил арест счетов завода в банках "Клиринговый дом" и "Альянс".

"Суды предыдущих инстанций, рассмотрев по существу жалобы ЗАО "Ривнеазот", не проверили соблюдены ли ЗАО "Ривнеазот" процессуальные сроки, предусмотренные пунктом "а" части 1 статьи 341 Хозяйственного процессуального кодекса Украины, для представления указанных жалоб", - отметил Верховный Суд.

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Активы "Ривнеазота" арестовали в октябре и ноябре 2018 года в рамках судебного спора с "Проминвестбанком". Банк через суд требовал взыскать с предприятия 49,6 млн долларов долга, как с поручителя за Северодонецкое объединение "Азот" (оба предприятия входят в структуру Ostchem Фирташа).

В декабре 2018 года Хозяйственный суд Волынской области предоставил отсрочку "Ривнеазоту" на погашение долга перед банком до 18 марта 2019 года.

Тогда предприятие заявляло, что находится на грани банкротства и у него нет денег, чтобы выплатить банку 49,6 млн долларов.