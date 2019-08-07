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07.08.19 13:05

В Берлине пока не могут сообщить о сроках встречи "нормандской четверки": "Переговоры идут постоянно"

В Берлине пока не могут сообщить дату саммита в "нормандском формате" по Украине.

В Берлине пока не могут сообщить о сроках встречи "нормандской четверки": "Переговоры идут постоянно"

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Официальный представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер сказала журналистам в Берлине в среду.

"Вы знаете, как нам важен "нормандский формат". Переговоры идут постоянно. О планах встречи я пока сообщить не могу",- сказала Деммер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Представители МИД встретятся в "нормандском формате" в конце августа во Франции, - Зеленский

Напомним, 6 августа, в районе проведения операции объединенных сил на Донбассе из-за обстрела со стороны наемников РФ четверо украинских военных получили ранения, несовместимые с жизнью.

В связи с этим Президент Украины Владимир Зеленский призвал в ближайшее время провести саммит "нормандской четверки", в которую входят Украина, Германия, Франция и РФ.

В среду глава государства провел совещание с главами силовых ведомств. После этого на брифинге он рассказал о своем телефонном разговоре с президентом РФ Путиным, а также анонсировал телефонные переговоры с президентом Франции Макроном и канцлером ФРГ Меркель.

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