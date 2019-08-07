Полиция Великобритании расследует участие Путина в отравлении Скрипалей, - The Guardian

Полиция Соединенного Королевства расследует возможное участие президента Российской Федерации Владимира Путина в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом пишет издание The Guardian, информирует Цензор.НЕТ.

По мнению британских спецслужб, Путин, "вероятно", одобрил отравление Скрипаля. При этом глава британской контртеррористической полиции Нил Басу говорит, что предъявление Путину обвинений в организации нападения связано с определенными сложностями.

"Вы должны доказать, что он (Путин. - Ред.) был непосредственно в это вовлечен", - сказал он.

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На арест двух исполнителей отравления - россиян Чапыги и Мишкина, скрывавшихся под псевдонимами "Петров" и "Боширов" - выдан Европейский ордер. Кроме того, они объявлены в розыск Интерполом. Но для того, чтобы выдать такой же ордер на арест Путина, нужны дополнительные доказательства.

"У вас должно быть дело, за которое можно выдвинуть обвинения в этой стране. У нас нет такого дела (в отношении Путина. - Ред.)", - сказал Басу.

"Мы - офицеры полиции, так что должны искать доказательства. Было много спекуляций о том, кто несет ответственность (за отравление Скрипалей. - Ред.), кто отдавал указы, но все они основывались на том, что о России знают эксперты. А нам нужны доказательства", - добавил он.

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Напомним, проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия 5 марта 2018 года пострадали в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

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5 сентября 2018 года прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на жизнь Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери: Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила: "Подозреваемые в отравлении Скрипалей являются офицерами ГРУ Генштаба РФ". Премьер призвала страны-союзницы Великобритании активизировать совместные усилия, чтобы противостоять российской разведке.

В январе 2019 года исполком Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) проголосовал за внесение нервно-паралитического вещества "Новичок" в список запрещенных веществ.