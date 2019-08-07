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07.08.19 13:12

Зеленский поручил выделить квартиры семьям четверых воинов, погибших 6 августа в результате обстрела под Павлополем, - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский распорядился выделить квартиры семьям четверых военнослужащих, которые погибли 6 августа в результате обстрела со стороны наемников РФ вблизи Павлополя (Донецкая обл.).

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Президент Владимир Зеленский провел совещание с военным руководством по ситуации на востоке Украины, сообщили в Офисе президента, передает Цензор.НЕТ.

"Во время совещания речь шла, в частности, об обстреле, который, несмотря на объявленное "хлебное перемирие", произошел вблизи Павлополя 6 августа. Погибли четверо украинских военных. Глава государства поручил выделить семьям погибших квартиры. На совещании военные доложили о ситуации в зоне боевых действий и на границе. Также обсуждались дальнейшие шаги", - сообщила пресс-служба президента.

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Напомним, 6 августа, в районе проведения операции объединенных сил на Донбассе из-за обстрела со стороны наемников РФ четверо украинских военных получили ранения, несовместимые с жизнью.

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