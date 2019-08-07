В ОП сообщили подробности разговора Зеленского с Путиным: Президент заявил об отсутствии необходимости вносить изменения в Конституцию

Как передает Цензор.НЕТ, пресс-служба президента Украины сообщила подробности этого разговора.

Как отмечается, была акцентирована важность неукоснительного соблюдения установленного с 21 июля режима прекращения огня, а также разведения сил и средств от линии разграничения.

Стороны обсудили ситуацию с ночными обстрелами, в результате которых погибли четверо украинских военнослужащих. Зеленский отметил недопустимость повторения подобного.

Президенты Украины и России также обсудили процесс разминирования в районе Станицы Луганской, необходимого для начала восстановительных работ и ремонта моста.

Кроме того, речь шла о важности диалога в рамках Трехсторонней контактной группы. Зеленский подчеркнул, что будет защищать права всех украинцев, независимо от того, где они находятся, и для этого нет необходимости вносить изменения в Конституцию Украины. Стороны договорились о возможной встрече лидеров стран Нормандского формата. Рабочие группы пока нарабатывают документы для подписания на высшем уровне.

Также во время телефонного разговора были обсуждены вопросы обмена пленными.

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Напомним, 6 августа, в районе проведения операции объединенных сил на Донбассе из-за обстрела со стороны наемников РФ четверо украинских военных получили ранения, несовместимые с жизнью.

В связи с этим Президент Украины Владимир Зеленский призвал в ближайшее время провести саммит "нормандской четверки", в которую входят Украина, Германия, Франция и РФ.

В среду глава государства провел совещание с главами силовых ведомств. После этого на брифинге он рассказал о своем телефонном разговоре с президентом РФ Путиным, а также анонсировал телефонные переговоры с президентом Франции Макроном и канцлером ФРГ Меркель.