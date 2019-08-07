Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
07.08.19 13:40

Ни СБУ, ни полиция не задержали террористов Дейнего и Копцеву на нашей территории. На них не заведены дела? - Решетилова

Во вторник, 6 августа, представители террористов из "ЛНР" пересекли линию разграничения в Станице-Луганской, но ни СБУ, ни Нацполиция не предприняли попыток их задержать.

Ни СБУ, ни полиция не задержали террористов Дейнего и Копцеву на нашей территории. На них не заведены дела? - Решетилова

Об этом на своей Facebook странице пишет журналист и волонтер Ольга Решетилова, информирует Цензор.НЕТ.

В связи с этим у Решетиловой возникло обоснованное подозрение, что у правоохранителей не было оснований для задержания Дейнего и Копцевой.

"Есть ли в СБУ/полиции производства по Дейнего и Копцевой? Если есть, то почему они не были задержаны? Если нет, то почему бл#дь нет?" - задается вопросом она.

Кроме того, Решетилову интересует, будут ли приняты Службой безопасности Украины, Офисом Президента Украины и Советом национальной безопасности и обороны Украины меры, чтобы исключить беспрепятственное пересечение террористами линии разграничения.

Решетилова также отметила присутствие представителей ООН, которые сопровождали террористов "ЛНР".

"Судя по скринам, представители "ЛНР" пришли в сопровождении представителей Мониторинговой миссии ООН по правам человека. Сообщали ли представители ООН украинской стороне и своему киевскому офису об этом визите?" - спрашивает она.

Читайте также: Разминирование в районе Станицы Луганской продолжается, - ОБСЕ

Напомним, 6 августа, пособники террористов "ЛНР" Владислав Дейнего и Ольга Копцева пересекли линию разграничения в Станице-Луганской и в хамской манере заявили, что их "власть" должна распространяться еще и на территорию Счастья. 

Ни СБУ, ни полиция не задержали террористов Дейнего и Копцеву на нашей территории. На них не заведены дела? - Решетилова 01

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100