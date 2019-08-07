Россия будет убеждать Украину "забыть" о Крыме в обмен на возможное урегулирование ситуации на Донбассе, - Апаршин

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом во время круглого стола "Ключевые военные вызовы для Украины и возможности реагирования государства" заявил помощник руководителя Офиса Президента Украины Иван Апаршин.

"Российская Федерация будет требовать от нас прямых переговоров с так называемыми "ЛНР/ДНР". Можем ли мы на это согласиться? Я думаю, что нет ", - сказал он.

Также Апаршин прогнозирует, что Россия будет убеждать Украину в необходимости "забыть" о Крыме в обмен на возможное урегулирование ситуации на Донбассе.

"Вторая позиция - Российская Федерация будет пытаться убедить нас, что Крым нужно забыть, а что касается наших территорий, которые сегодня оккупированы, они могут вести какие-то разговоры. Но опять же - это будет автономия. Нужна ли автономия? Мне нет. И я не знаю, как сегодня решить эту проблему, она зашла в тупик", - заявил Апаршин.

Он выразил убеждение, что Президент Владимир Зеленский и его команда никогда не примут решения в ущерб государству. "Они ни одного решения не примут, чтобы ми потеряли что-то как страна", - сказал советник президента.

Напомним, с начала действия перемирия в зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе погибли шесть военнослужащих Вооруженных Сил Украины, еще девять были ранены.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран-участниц "нормандского формата" как можно скорее собраться для проведения переговоров в связи гибелью четверых украинских военных на Донбассе в результате обстрелов.

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