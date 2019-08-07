Зеленский прибыл в Турцию. ФОТО

Об этом сообщил в Twitter посол Украины в Турции Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ.

"Первый официальный визит Зеленского в Турецкую республику начался – впереди насыщенная программа и важные встречи!" – написал Сибига.

Он проиллюстрировал свой твит фотографией с прибытия Зеленского.

Как сообщалось, 7-8 августа президент Зеленский будет находиться в Турецкой Республике. Он намерен встретиться с представителями украинской и крымскотатарской общины в Турции, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и со Вселенским Патриархом Варфоломеем.

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