"И будешь защищать Россию, а может, за нее падешь": В РФ издадут Конституцию для детей, в которой расскажут о "разжигании войны в Украине"

Книга состоит из 121 страницы и рассчитана на детей 8-14 лет, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Известия".

Она представляет собой стихотворный пересказ преамбулы и первых двух глав Конституции - "Основы конституционного строя" и "Права и свободы человека и гражданина".

"Несмотря на то, что пособие адресовано школьникам, авторы не забывают напомнить о всеобщей воинской обязанности", - пишет издание и приводит отрывок, из которого видно, как детей программируют на военную тематику:

Когда в твоей защите будет

Нуждаться Родина твоя,

Рука агрессора нависнет,

Сгустятся в небе облака,

Ты на ее защиту встанешь

И в руку ты ружье возьмешь

И будешь защищать Россию,

А может, за нее падешь.

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Обязанность соблюдать законодательство описана так:

И кто законы нарушает,

Наказан будет тот всегда,

А кто закона вдруг не знает,

Ответит все равно сполна.

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Иллюстрируя право использоваться родным языком, авторы приводят в качестве негативного примера Украину:

Теперь война на Украине,

Где русских тоже много есть,

А им язык их запретили

И разожгли войну и месть.