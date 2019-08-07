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07.08.19 14:45

"И будешь защищать Россию, а может, за нее падешь": В РФ издадут Конституцию для детей, в которой расскажут о "разжигании войны в Украине"

В России разработали детскую версию конституции, в которой изложены месседжи антиукраинской пропаганды.

"И будешь защищать Россию, а может, за нее падешь": В РФ издадут Конституцию для детей, в которой расскажут о "разжигании войны в Украине"

Книга состоит из 121 страницы и рассчитана на детей 8-14 лет, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Известия".

Она представляет собой стихотворный пересказ преамбулы и первых двух глав Конституции - "Основы конституционного строя" и "Права и свободы человека и гражданина".

"Несмотря на то, что пособие адресовано школьникам, авторы не забывают напомнить о всеобщей воинской обязанности", - пишет издание и приводит отрывок, из которого видно, как детей программируют на военную тематику:

Когда в твоей защите будет
Нуждаться Родина твоя,
Рука агрессора нависнет,
Сгустятся в небе облака,
Ты на ее защиту встанешь
И в руку ты ружье возьмешь
И будешь защищать Россию,
А может, за нее падешь.

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Обязанность соблюдать законодательство описана так:

И кто законы нарушает,
Наказан будет тот всегда,
А кто закона вдруг не знает,
Ответит все равно сполна.

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Иллюстрируя право использоваться родным языком, авторы приводят в качестве негативного примера Украину:

Теперь война на Украине,
Где русских тоже много есть,
А им язык их запретили
И разожгли войну и месть.

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