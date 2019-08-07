Шарко, Рак, Шандра, Курдов: обнародованы фото морпехов 36-й ОБрМП, погибших под Павлополем. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новинарню".
Старший матрос Александр Шарко - 1988 года рождения. Родом из Козелецкого района Черниговской области. В бригаде был помощником гранатометчика.
Александр Шарко
Матрос Владислав Рак родился в 1998 году. Родом из пгт Козелец Черниговской области. В подразделении морской пехоты служил в должности гранатометчика.
Владислав Рак
Солдат Сергей Шандра родился в 1995 году. Из села Торчин Хмельникского района Винницкой области.
Сергей Шандра
По сообщениям местных СМИ, у Сергея осталась только мама (отец умер год назад) и сестра, проживает отдельно.
Матрос Василий Курдов - из села Ганнивка Братского района Николаевской области, 1999 года рождения.
Василий Курдов