Когда двое террористов "ЛНР" заходят к нам и спокойно возвращаются к себе - это бессилие государства, - Кулеба

Об этом заявил в фейсбуке постоянный представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Недавно была операция СБУ, когда с неконтролируемой государством территории вывезли чувака, причастного к падению сбитого MH-17. Недавно государство задержало российский корабль, который блокировал наши катера в Керченском проливе. Тут государство показало свою силу. То есть в принципе мы способны и делаем то, что должны.

В Станице все получилось наоборот. И хотя очевидно, что это была сознательная провокация, чтобы показать, кто хозяин и спровоцировать, но задержание персонажей, даже кратковременное, было бы хорошим уроком", - отмечает Кулеба.

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По его мнению, государство всегда должно бить на опережение или в ответ любым способом.

"Симметрично или асимметрично, прямо или гибридно, открыто или подковёрно, но бить, защищая свое и своих. Иначе не будет у людей веры в способность их государства защищать себя и в конце концов их самих", - резюмировал дипломат.

Напомним, 6 августа, пособники террористов "ЛНР" Владислав Дейнего и Ольга Копцева пересекли линию разграничения в Станице-Луганской и в хамской манере заявили, что их "власть" должна распространяться еще и на территорию Счастья.