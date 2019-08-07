"Война не всех вылечила", - военная прокуратура ответила на предложение Рябошапки о ее роспуске

Об этом говорится в заявлении коллектива военной прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.

"Коллектив военных прокуратур, ознакомившись с высказываниями заместителя руководителя Офиса Президента Украины об отсутствии необходимости в существовании военной прокуратуры обращает внимание на то, что со дня восстановления системы военных прокуратур, которое было обусловлено вооруженной агрессией, которая продолжается и по сей день, военными следователями и прокурорами:

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- к уголовной ответственности за ведение агрессивной войны привлечены 263 человека, среди которых 68 граждан РФ (из них 21 чиновник, 18 генералов и адмиралов, 18 судей РФ);

- установлены 160 мест незаконного содержания пленных (военнослужащих ВС Украины и гражданского населения);

- допрошены 1800 пострадавших, которых незаконно удерживали и пытали военнослужащие РФ и участники террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" на территории временно оккупированного Донбасса;

- переданы в офис прокурора Международного уголовного суда более 1000 страниц доказательств российской агрессии и совершения ее представителями военных преступлений;

- по делу о захвате РФ украинских военных моряков и судов вблизи Керченского пролива к уголовной ответственности привлечены 15 военнослужащих РФ. Министерству юстиции Украины переданы доказательства противоправных действий РФ для участия в рассмотрении Международным трибуналом по морскому праву указанного дела;

- по результатам представительской деятельности заявлены иски на сумму почти 3,5 млрд грн, удовлетворены иски на сумму почти 2,5 млрд грн, предупреждена незаконная реализация государственных предприятий на сумму 52 млн грн, возвращены мобилизационные резервы на сумму 140 млн грн; возвращены 77 тыс. гектаров земель стоимостью 2 млрд грн;

- в суд направлены 1300 обвинительных актов по коррупционным преступлениям", - говорится в заявлении.

"Численность военных прокуроров составляет 6% от общей численности прокуроров, при этом 75% обвинительных актов в отношении преступлений соответствующей подследственности направлены в суд именно военными прокурорами. Ежедневно военные прокуроры в среднем задерживали 2-3 человек, проводили 8-9 обысков и 13 "выемок", допрашивали 120 человек, возмещали 250 тыс. грн, направляли в суд 17 обвинительных актов. И это далеко неполные показатели работы военных прокуроров. Считаем неприемлемыми заявления о ненужности военной прокуратуры, которые обусловлены поверхностным представлением о ее деятельности. Надеемся, что очередные реформы будут конструктивными и обдуманными, лишенными чьих-то заказов, упакованных в реформаторскую обертку с бантиком. Война не всех вылечила", - резюмировали в военной прокуратуре.







