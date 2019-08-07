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07.08.19 15:33

Трое военнослужащих задержаны на Луганщине при попытке продажи 12 гранатометов, - СБУ. ФОТО

На Луганщине сотрудники СБУ привлеченные к операции Объединенных сил совместно с Нацполицией разоблачили военных одной из частей ВСУ на незаконном сбыте оружия.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Трое военнослужащих задержаны на Луганщине при попытке продажи 12 гранатометов, - СБУ 01

Правоохранители задержали трех военнослужащих и их сообщника вблизи Северодонецка согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время очередной попытки продажи 12 гранатометов РПГ-22 и РПГ-26, 30 гранат РГД-5 и Ф-1, более 30 взрывателей для гранат и почти трех тысяч патронов.

Трое военнослужащих задержаны на Луганщине при попытке продажи 12 гранатометов, - СБУ 02

За это арсенал злоумышленники планировать "выручить" 50 тыс. гривен.

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Трое военнослужащих задержаны на Луганщине при попытке продажи 12 гранатометов, - СБУ 03

Ранее сотрудники СБУ задокументировали два факта реализации дельцами 2 гранатометов, 10 гранат, 600 граммов тротила и около 2,5 тыс. патронов калибра 7,62 мм.

Сейчас в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств дела, источников происхождения оружия и других лиц, причастных к противоправной деятельности.

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