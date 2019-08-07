Зеленский утвердил состав рабочей группы по вопросам реинтеграции Донбасса. СПИСОК

Об этом говорится в указе президента №584/2019 от 7 августа, обнародованном на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.

Рабочая группа осуществляет наработки правовых основ по созданию условий для реинтеграции в единое конституционное пространство Украины временно оккупированных территорий и населения, которое на них проживает.

В состав группы вошли:

Антон Кориневич - постоянный представитель президента в АРК, кандидат юридических наук, доцент, глава рабочей группы.

Валерия Лутковская - представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам в трехсторонний контактной группе, заместитель главы рабочей группы (по согласию).

Александр Павличенко - исполнительный директор общественного союза Украинский Хельсинский союз по правам человека, заместитель главы рабочей группы (по согласию).

Надежда Волкова - директор общественной организации Украинская правовая консультативная группа (по согласию).

Тимур Короткий - профессор кафедры международного и европейского права Национального университета Одесская юридическая академия (по согласию).

Александр Лисовой - глава Донецкого апелляционного суда (по согласию).

Гюндуз Мамедов - прокурор АРК, кандидат юридических наук (по согласию).

Роман Мартыновский - адвокат общественной организации Региональный центр прав человека (по согласию).

Роман Романов - директор программы "Права человека и правосудие" Международного фонда Возрождение (по согласию).

Дарья Свиридова - координатор образовательных программ для юристов общественного союза Украинский Хельсинский союз по правам человека, адвокат (по согласию).

Оксана Сенаторова - доцент кафедры международного права Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого, кандидат юридических наук.

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