Замначальника Ингульского отдела полиции задержан на Николаевщине на взятке 12 тыс. грн, - ГБР. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Сотрудник полиции требовал деньги от предпринимателя за невмешательство в хозяйственную деятельность и несоставление административных протоколов. Взятку в сумме 12 тыс. гривен полицейский получил на банковскую карточку.

Задержание злоумышленника произошло в служебном кабинете в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения второй части взятки.

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Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом, совмещенное с вымогательством такой выгоды). Взяточнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.