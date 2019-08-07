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07.08.19 16:14

Замначальника Ингульского отдела полиции задержан на Николаевщине на взятке 12 тыс. грн, - ГБР. ФОТО

Правоохранители задокументировали факты систематического вымогательства и получения взяток от субъектов хозяйственной деятельности одним из заместителей начальника Ингульного отдела полиции ГУ Нацполиции в Николаевской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Замначальника Ингульского отдела полиции задержан на Николаевщине на взятке 12 тыс. грн, - ГБР 01

Сотрудник полиции требовал деньги от предпринимателя за невмешательство в хозяйственную деятельность и несоставление административных протоколов. Взятку в сумме 12 тыс. гривен полицейский получил на банковскую карточку.

Задержание злоумышленника произошло в служебном кабинете в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения второй части взятки.

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Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом, совмещенное с вымогательством такой выгоды). Взяточнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

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