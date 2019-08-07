Сущенко продлили содержание в "безопасном месте" колонии на три месяца, - Фейгин

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Недавно мне позвонил Роман Сущенко. 5 августа ему продлили на три месяца содержание в "безопасном месте". Более того, его переселили в камеру получше, бывшая была сыровата. Сейчас Роман находится в ней один ", - рассказал Фейгин.

Он также уточнил, что Сущенко может заниматься своим любимым делом - рисованием. "Руководство колонии не против. Более того, они иногда обращаются к Роману с просьбой что-то нарисовать - на плакатике или поздравительной открытке. Конечно, это все неполитического плана, типа "Поздравим наших дорогих женщин", - пояснил защитник.

В колонии Сущенко находится в так называемом безопасном месте, чтобы избежать возможных конфликтов и инцидентов с другими заключенными.

Напомним, Романа Сущенко задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.

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В течение двух дней после ареста никто не знал о судьбе журналиста, ему не давали связаться ни с женой, ни с адвокатом, ни с представителями украинского посольства в РФ. Позже члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы случайно обнаружили его в следственном изоляторе ФСБ "Лефортово" во время инспекционного визита. На тот момент Лефортовский районный суд Москвы уже арестовал украинца на два месяца.

7 октября 2016 года ему предъявили обвинение в "шпионаже" по статье 276 УК РФ, которая предусматривает наказание в виде 20 лет лишения свободы. В ФСБ России заявили, что Сущенко якобы является работником Главного управления разведки Минобороны Украины и якобы "целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, что является государственной тайной". В ГУР Минобороны это опровергли. Сам журналист отвергает обвинения ФСБ РФ и не признает своей вины.

Позже защитника Сущенко Марка Фейгина лишили статуса адвоката. Он представляет Сущенко только как общественный защитник.

4 июня 2018 года Мосгорсуд приговорил украинского журналиста к 12 годам колонии строгого режима за якобы шпионаж (ст. 276 УК РФ). 12 сентября Верховный суд России признал приговор "законным".

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