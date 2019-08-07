Зеленский по телефону призвал Макрона срочно собраться в нормандском формате, тот пообещал согласовать встречу с Меркель и Путиным

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Глава государства отметил, что это не первый обстрел со стороны противника, который имеет целью срыв мирного процесса, начатого украинской стороной. Президент Украины также сообщил Макрону о других шагах, направленных на мирное урегулирование конфликта на востоке Украины, в частности о восстановлении инфраструктуры, обмене пленными и т.п..

"Кроме того, Зеленский сообщил о своем разговоре с Президентом РФ Владимиром Путиным сегодня утром, во время которого призвал к выполнению обязательств по прекращению огня, возвращению моряков и других пленных. Президент Украины призвал лидеров стран Нормандской четверки срочно собраться для сохранения мирного процесса, согласования следующих шагов, направленных на окончательное решение конфликта", - говорится в сообщении.

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Макрон выразил полную поддержку инициатив Украины, согласился с необходимостью проведения встречи на высшем уровне в ближайшее время, которой должна предшествовать встреча официальных представителей всех четырех сторон. Он добавил, что свяжется с Путиным и федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, чтобы согласовать эту инициативу

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