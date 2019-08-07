Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
07.08.19 16:44

По состоянию на 30 июля в Офисе президента работает 142 сотрудника

По состоянию на 30 июля этого года в Офисе Президента Украины работает более 140 сотрудников.

ап,администрация,президента

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Государственном управлении делами в ответ на информационный запрос УНН.

"Согласно приказам Руководителя Аппарата Офиса Президента Украины, предоставленным в Государственное управление делами, по состоянию на 30 июля 2019 года на должности в Офис Президента Украины назначено 142 работника", - говорится в ответе на запрос.

 1 августа Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым назначил Сергея Борзова руководителем Государственного управления делами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Богдан и его заместители третий месяц работают без зарплаты, - Госуправления делами

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100