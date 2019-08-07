Путин поднял тему изменения Конституции в контексте гибели 4 военнослужащих. Это называется шантаж, - Найем

Эта красная линия - особый статус Донбасса. Об этом Найем написал на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"После телефонного разговора двух президентов в Кремле сообщили, что президенты обсудили необходимость внесения изменений в Основной закон. На что Банковая лаконично отметила, что для прекращения убийств нет необходимости вносить изменения в Конституцию Украины", - напомнил Найем.

"Циничность диалога в том, что тема изменений в Конституцию поднята в контексте гибели четырех украинских военнослужащих. Человеческим языком это называется шантаж и давление с целью изменить государственное устройство под дулом автоматов", - отметил нардеп.

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По мнению Найема, по одну сторону с Путиным за обозначившейся красной линией особого статуса находится только одна фракция - Оппозиционной платформы.

"Думаю, в глубине души Виктор Медведчук представляет себя если не Муфасой, то Шрамом. В действительности, на фоне всех этих смертей, трагедий и предательств бывшие регионалы больше напоминают стаю гиен под предводительством Шензи", - подытожил нардеп.

Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский позвонил российскому президенту Владимиру Путину. Он попросил российского лидера "повлиять на ту сторону, чтобы они прекратили убивать наших людей".

В Кремле сообщили, что Путин во время беседы подтвердил "исключительную важность … предоставления ДНР и ЛНР особого статуса".

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В Офисе Президента подчеркнули, что для защиты прав всех украинцев, независимо от того, где они находятся, нет необходимости вносить изменения в Конституцию Украины.