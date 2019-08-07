За 7 месяцев 2019 года полиция раскрыла более 250 преступлений в сфере торговли людьми

Об этом 7 августа, сообщил начальник Департамента борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми Нацполиции Артем Крищенко при подведении итогов работы криминального блока милиции в течение семи месяцев 2019 года, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на департамент коммуникации Нацполиции.

Артем Крищенко отметил, что одной из приоритетных задач для Нацполиции является противодействие преступлениям в сфере торговли людьми. В частности, в течение семи месяцев этого года оперативники обнаружили 248 уголовных преступлений, предусмотренных статьей 149 (Торговля людьми) Уголовного кодекса Украины.

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"В рамках сопровождения 203 уголовных производств этой категории следователи сообщили о подозрении лицам, их совершившим. Досудебное расследование уже закончено в 104 уголовных производствах, открытых по фактам торговли людьми", - сказал Артем Крищенко.

Он добавил, что полицейские пресекли деятельность 22 организованных групп. Во всех уголовных производствах по организованной преступности уже закончено досудебное расследование, а уголовные производства - направлены в суд.

В то же время Артем Крищенко отметил, что сегодня Украина остается привлекательной транзитной страной для переправки нелегальных мигрантов в страны Европейского Союза.

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"Как показывает практика, теневой бизнес с использованием нелегальных мигрантов является составной частью деятельности целых преступных группировок", - подчеркнул начальник Департамента борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми Нацполиции.

Поэтому работники БЗПТЛ принимают меры по противодействию незаконной легализации иностранцев в государстве. В частности, оперативниками пресечена деятельность 6 организованных групп, действовавших в сфере нелегальной миграции.

"С начала 2019 работники подразделений БППТЛ обнаружили 59 уголовных преступлений, предусмотренных статьей 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу) Уголовного кодекса Украины. В рамках сопровождения 30 уголовных производств этой категории фигурантам было сообщено о подозрении. Досудебное расследование уже завершено в 49 уголовных правонарушениях этой категории", - отметил начальник Департамента борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми Нацполиции Артем Крищенко.

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