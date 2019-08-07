По сравнению с прошлым годом уровень преступности в Украине снизился на 11%, - Аброськин

Об этом заявил первый заместитель председателя Национальной полиции Украины - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

По сравнению с прошлым годом количество совершенных уголовных преступлений в Украине снизилось почти на 11 процентов.

Первый замглавы Нацполиции отметил низкий показатель количества совершенных умышленных убийств за все годы независимости. В 2019 году таких преступлений зарегистрировано 855 - против почти двух тысяч в 2014 году и почти 1,2 тысячи - в 2016. При этом полицейские раскрыли 777 умышленных убийств. Это составляет почти 91 процент от числа совершенных в 2019 году таких преступлений.

Аналогичная ситуация и с фактами причинения тяжких телесных повреждений. Их количество по сравнению с прошлым годом уменьшилось на 7 процентов - таких фактов в государстве зарегистрировано 1178 против 1263 в прошлом году.

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"Сокращение числа тяжких и особо тяжких преступлений фиксируется на протяжении последних трех лет. По сравнению с прошлым годом их количество уменьшилось на 17 процентов ", - отметил Аброськин, добавив, что речь идет о повышении эффективности превентивной работы со стороны полиции.

Существенно уменьшилось количество имущественных преступлений, зарегистрированных в 2019 году. В частности, стало на 13% меньше разбойных нападений (1098 таких преступлений против 1257 в 2018), на 15 процентов меньше грабежей (с почти восьми тысяч до 6,8 тысячи в 2019 году).

Кроме того, на 16 процентов стало меньше краж - количество этих преступлений упало до 129 тыс. с почти 154 тысяч подобных преступлений, совершенных в прошлом году. Также на 19 процентов стало меньше угонов транспортных средств - таких фактов зафиксировано около 3,1 тысячи против 3,8 тысячи в 2018 году.

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С начала этого года Департамент противодействия наркопреступности из противоправного оборота изъял более 5 тонн наркотических веществ, из которых почти тонна героина и 657 кг кокаина.