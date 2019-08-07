На Черниговщине объявили трехдневный траур по погибшим на Донбассе морским пехотинцам

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Козелецкой райгосадминистрации.

"В связи с трагической гибелью в зоне проведения ООС Шарко Александра Александровича и Рака Владислава Николаевича, с целью чествования памяти погибших, обязываю: объявить в Козелецком районе 07, 08, 9 августа 2019 траур", - говорится в распоряжении главы РГА.

Согласно документу, в знак скорби по бойцам в районе должны быть приспущены Государственные флаги с траурной лентой, запрещено использование музыки и проведение развлекательных мероприятий.

Трехдневный траур по жителю Козельца Владиславу Раку 1998 года рождения объявил также Козелецкий поселковый совет.

Второй погибший - Александр Шарко 1988 года рождения - проживал в селе Савинка Козелецкого района, которое входит в состав Коптевской ОТГ.

Как сообщалось, 6 августа, во время обстрела украинских позиций у Павлополя Донецкой области погибли четверо военнослужащих одного из подразделений отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского. Двое из них - выходцы из Козелецкого района Черниговской области.