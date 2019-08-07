Замглавы ВККСУ Щотка подал в отставку

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт ВККСУ.

"7 августа 2019 Высшая квалификационная комиссия судей Украины удовлетворила заявление заместителя Председателя Комиссии Щотки Станислава Алексеевича об увольнении его с должности члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины по собственному желанию", - сказано в сообщении.

Напомним, что 5 декабря 2014 года Станислав Щотка был введен в состав ВККС приказом главы Государственной судебной администрации. В составе Комиссии он возглавлял также квалификационную палату.

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