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07.08.19 18:11

"Шаную воїнів, біжу за героїв України", - 25 августа в шести городах состоится забег, посвященный памяти погибших воинов

25 августа 2019 состоится всеукраинский забег, посвященный памяти погибших в российско-украинской войне. Каждый, кто уважает героев, сможет присоединиться к организованным забегов в шести городах Украины - Луцке, Черновцах, Запорожье, Коломые, Николаеве и Сумах.

память,забег

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают организаторы акции.

В сообщении отмечается: "Ты можешь пробежать марафон в любом другом городе и присоединиться к общему движения через страницу в фейсбук "Voiny":

пробеги в этот день погибшего героя, где бы ты ни был!

сделай фото / видео отчет о том, за кого ты пробежал и делись на своей странице!

"Уважаю воинов, бегу за героев Украины" - основана в прошлом году традиция, национальное движение памяти павших воинов.

Это возможность пробежать за каждого из тех, кто защищал страну, поблагодарить и поддержать близких наших героев.

Почему стоит бежать ради погибших?
мы Помним
мы Сочувствуем
мы Помним
Мы помогаем семьям преодолевать боль утраты
Потому Мы - вместе!

Справка. Всеукраинский Забег в память павших основан агентством Republic в рамках инициативы Voиny. Voиny - это первый в Украине социальный проект, цель которого - повысить осведомленность украинского общества о погибших воинах, ввести единую процедуру захоронения и поощрить к почетному чествованию защитников Украины. Voиny начат агентством Republic вместе с украинским правительством, экспертами, гражданским обществом и представителями ответственного бизнеса.

Опыт США
В 2008 году в США начали традицию чествования памяти погибших американских военных - забег Run for the Fallen (Беги за павших). Движение действует в большинстве штатов и забег стал общенациональной традицией. Именно этот факт вдохновил Republic начать аналогичную инициативу в Украине. В прошлом году George Lutz, соорганизатор американского Run for the Fallen, поддержал наш первый забег-чествование в Киеве и посетил столицу:

"Для семей погибших важное - понимать, что смерть близких им людей была небесполезная, и о них помнят. Важно не только помнить имена героев, важно помнить об их семьях и боли, через которую они прошли".
Бегите с нами 25 августа, почтите героев Украины!"

Шаную воїнів, біжу за героїв України, - 25 августа в шести городах состоится забег, посвященный памяти погибших воинов 01
Шаную воїнів, біжу за героїв України, - 25 августа в шести городах состоится забег, посвященный памяти погибших воинов 02

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