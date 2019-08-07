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07.08.19 18:47

Наемник "ДНР" из бандформирования "Пятнашка", приехавший оформлять загранпаспорт, задержан на Донетчине, - СБУ. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины, привлеченные к операции Объединенных сил, задержали в Донецкой области участника пророссийских незаконных вооруженных формирований.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Наемник ДНР из бандформирования Пятнашка, приехавший оформлять загранпаспорт, задержан на Донетчине, - СБУ 01

Оперативники спецслужбы установили, что в 2015 году житель Краматорска вступил в ряды террористической организации "ДНР". Злоумышленник "служил" автоматчиком в составе 5-й омбр "ДНР", бандформировании "Пятнашка" и так называемом казачьем 11-м батальоне "ЛНР". Также боевик собирал информацию о численности, дислокации и маршрутах передвижения украинских военных.

Наемник ДНР из бандформирования Пятнашка, приехавший оформлять загранпаспорт, задержан на Донетчине, - СБУ 02

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Правоохранители задержали злоумышленника во время его пребывания у родственников на подконтрольной украинской власти территории, куда он прибыл для оформления внутреннего и заграничного паспортов.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины. Боевику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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