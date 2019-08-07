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07.08.19 19:28

Умер известный юрист и ученый Василий Кисиль

7 августа после тяжелой болезни на 71 году жизни скончался юрист Василь Кисиль. Он был известен как основатель юркомпании "Василь Кисиль и партнеры", а также как специалист, внесший большой вклад в становление украинской юриспруденции.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишут Факты

Василь Кисиль более 40 лет посвятил юридической практике. Он входил в научно-консультативные советы при Верховном Суде, Высшем хозяйственном суде, Высшем административном суде, был членом третейского суда в Гааге.

Кроме практической правоприменительной деятельности, Кисиль занимался подготовкой будущих юристов - доктор юридических наук (2001), профессор кафедры международного частного права Киевского национального университета имени Тараса Шевченко

За подготовку юридических кадров он награжден орденом "За заслуги" III степени.

Умер известный юрист и ученый Василий Кисиль 01

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