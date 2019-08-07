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07.08.19 19:37

Российские хакеры атаковали корпоративные сети Microsoft через устройства "интернета вещей"

Специалисты Центра анализа угроз Microsoft обнаружили атаки на корпоративные сети через устройства "интернета вещей" со стороны группировки Strontium, также известной как Fancy Bear и APT28, которую связывают с Главным управлением Генштаба вооруженных сил России.

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В некоторых случаях киберпреступникам даже не приходилось ничего взламывать: достаточно ввести заводские пароли, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

Как сообщили в Microsoft, специалисты обнаружили как минимум три случая подобных атак. Злоумышленники пытались получить доступ к внутренней сети через VOIP-телефон, офисный принтер и видеодекодер. В двух случаях оказалось достаточно ввести заводской пароль, а на третьем устройстве не было установлено последнее обновление безопасности.

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Устройства использовали в качестве точки входа. Через них хакеры проникли в сеть и начали сканировать ее в поиске других незащищенных устройств с учетными записями с высокими привилегиями.

После получения доступа к каждому из устройств злоумышленники устанавливали скрипт для перехвата трафика в локальной сети. При перемещении между устройствами хакеры также внедряли скрипт для укоренения в системе.

Специалисты считают, что хакеры связаны с группировкой Strontium, также известным как Fancy Bear и APT28.

Интернет вещей - это глобальная сеть подключенных к Интернету физических устройств - "вещей", оснащенных сенсорами, датчиками и устройствами передачи информации и объединенных с помощью подключения к центрам контроля, управления и обработки информации.

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