Враг с начала суток пять раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, - пресс-центр ОС

Как уточняют в пресс-центре ОС, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил два обстрела - вблизи Водяного и Лебединского (из стрелкового оружия), информирует Цензор.НЕТ.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции ОС обстреляли трижды - неподалеку от Луганского (из автоматических гранатометов), Пивденного (из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия) и Новозвановки (из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия).

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О погибших или раненных не сообщается.

Напомним, 6 августа погибли четверо украинских воинов, один ранен. Наемники РФ применяли запрещенные 120-мм минометы.

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