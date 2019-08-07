Погибшего под Павлополем морпеха Александра Шарко похоронят 8 августа на Черниговщине

Как передпе Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщает Коптевский сельсовет.

В сообщении отмечается: "Александр Шарко, 1988 года рождения, уроженец села Савинка того же района, старший матрос, помощник гранатометчика десантно-штурмовой роты 1-го отдельного батальона морской пехоты 36- й отдельной бригады морской пехоты,

Он погиб 6 августа в 10.30 в районе села Павлополь Донецкой области в результате смертельных осколочных ранений, получивший во время обстрела наших позиций с РПГ-7 с использованием мины калибр м 82 мм, которая была прикручена к реактивному двигателю гранаты.

У него остались мать и сестра".

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