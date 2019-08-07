САП завершила расследование дела в отношении министра энергетики Насалика, который "забыл" задекларировать $1,2 млн

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке САП.

В сообщении отмечается: "По поручению прокуроров САП детективами НАБУ принято решение о завершении досудебного расследования и открытия материалов в уголовном производстве по подозрению Министра энергетики и угольной промышленности Украины в совершении преступления, предусмотренного ст. 366-1 УК Украины по факту внесения недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления по 2015-2018 годы.

После ознакомления стороны защиты с материалами досудебного расследования будет решен вопрос о направлении указанного производства в суд.

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Как уже сообщалось, в 2014 году подозреваемый получил взаймы 1 млн 249 тыс. долларов США от физического лица. Однако в нарушение требований Закона Украины "О предотвращении коррупции", чиновник не отразил указанную информацию в ежегодных декларациях.

Важно: В соответствии с частью первой статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда".

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