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07.08.19 21:12

Офицер-пограничник задержан в Сумах при получении 500 долл. взятки, - военная прокуратура. ФОТО

В Сумах при получении взятки задержан старший лейтенант Госпогранслужбы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона.

Офицер-пограничник задержан в Сумах при получении 500 долл. взятки, - военная прокуратура 01

Установлено, что сотрудник межрайонного оперативно-розыскного отдела Госпогранслужбы, который осуществляет оперативное сопровождение в уголовном производстве по факту сбыта наркотических веществ, получил 500 долларов "вознаграждение" от гражданина за непривлечение его к уголовной ответственности.

7 августа пограничника задержали "на горячем" на остановке общественного транспорта в Сумах.

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Офицер-пограничник задержан в Сумах при получении 500 долл. взятки, - военная прокуратура 02

Правонарушителю готовится сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит от 5 до 10 лет за решеткой с конфискацией имущества.

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