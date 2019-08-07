Офицер-пограничник задержан в Сумах при получении 500 долл. взятки, - военная прокуратура. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона.
Установлено, что сотрудник межрайонного оперативно-розыскного отдела Госпогранслужбы, который осуществляет оперативное сопровождение в уголовном производстве по факту сбыта наркотических веществ, получил 500 долларов "вознаграждение" от гражданина за непривлечение его к уголовной ответственности.
7 августа пограничника задержали "на горячем" на остановке общественного транспорта в Сумах.
Правонарушителю готовится сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит от 5 до 10 лет за решеткой с конфискацией имущества.