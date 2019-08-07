Нардепов начали вызывать на допросы в ГБР для определения обстоятельств назначения Гройсмана премьером, - "Схемы"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают журналисты-расследователи программы "Схемы: коррупция в деталях".

Как отмечает издание, речь идет о возможном незаконном представление на назначение Владимира Гройсмана на должность премьер-министра.

Несколько народных депутатов уже подтвердили, что их вызывают на допрос в связи с расследованием производства, внесенного в реестр досудебных расследований 7 июня 2019 г.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГБР открыло новое уголовное дело против Порошенко по заявлению Портнова

Депутат от группы "Возрождение" Валерий Писаренко заявил, что "часть депутатов уже начала получать повестки на допрос по этому делу - на конец августа-начало сентября", однако лично он еще не получал.

В свою очередь исполняющий обязанности начальника отдела по работе с общественностью и СМИ ГБР Максим Билоусенко сообщил, что ведомство проверяет возможное совершение уголовных преступлений.

"ГБР проверяет возможное совершение уголовных преступлений должностными лицами, занимающими ответственное положение в органах государственной власти, во время представления на назначение премьер-министра Украины в случае отсутствия коалиции в Верховной Раде Украины", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко так и не понял, почему я не пошел с ним на выборы. Нам с ним не по дороге, - Гройсман

Речь идет о ч.1 статьи 109 Уголовного кодекса (действия, совершенные с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти) и ч. 2 статьи 364 Уголовного кодекса (совершение служебного злоупотребления путем использования должностным лицом предоставленной ему власти или служебного положения).

Производство открыто по обращению народных депутатов Нестора Шуфрича и Василия Нимченко. В нем говорится о том, что должностные лица, которые занимают особо ответственное положение в Украине, по мнению парламентариев-заявителей, злоупотребляли служебным положением и внесли представление на назначение премьер-министра при отсутствии коалиции в Верховной Раде.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гройсман ушел в официальный отпуск, - Рябчук

Ранее журналисты "Схем" узнали, что премьер-министр Владимир Гройсман и внутренних дел Арсен Аваков одновременно посещали олигарха Виктора Пинчука вечером 14 июня. Через день после визита к Пинчуку Гройсман принял участие в прямом эфире одного из телеканалов олигарха. А через неделю после гостин Гройсман опубликовал видеоролик, где его восхваляет експрезидент Польши Александр Квасьневский, а ныне - председатель наблюдательного совета форума YES, который в Украине ежегодно организует олигарх Пинчук.