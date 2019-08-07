Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
07.08.19 21:28

Пришло время завершить переговоры о создании зоны свободной торговли между Украиной и Турцией, - Эрдоган

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган сделал заявление по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Анкаре 7 августа.

зеленский,эрдоган

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Наконец-то настало время финализировать переговорный процесс по составлению соглашения о зоне свободной торговли. Переговоры относительно которого длятся уже много лет", - сказал Эрдоган на совместной пресс-конференции по итогам.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский пообещал упростить порядок получения разрешения для посещения Крыма. ВИДЕО

Эрдоган также отметил, что в 2018 году товарооборот между Украиной и Турцией составил около $4 млрд.

Напомним, 7-8 августа президент Зеленский будет находиться в Турецкой Республике с официальным визитом. Он намерен встретиться с представителями украинской и крымскотатарской общины в Турции и со Вселенским Патриархом Варфоломеем. Он уже провел встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Переговоры продолжались более 2,5 часов.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100