В ЕС призвали Россию повлиять на наемников на Донбассе ради прекращения боевых действий

Соответствующий комментарий европейской стороны был распространен в среду в Брюсселе в связи с интенсивными боевыми действиями под Павлополем Донецкой области, которые привели к гибели четырех украинских военнослужащих, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Такие действия террористов представитель ЕС назвал "вопиющим нарушением согласованного прекращения огня, которое также ставит гражданских жителей под большой риск".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посла ЕС Мингарелли пригласили в Мариуполь "увидеть, как развивается город"

Он подчеркнул, что полное соблюдение режима прекращения огня является решающим шагом на пути к полному осуществлению Минских соглашений, что является основой для мирного и устойчивого урегулирования конфликта, уважая суверенитет и территориальную целостность Украины.

"Мы ожидаем, что Российская Федерация в полной мере использует свое значительное влияние на сепаратистов, которых она поддерживает с тем, чтобы немедленно прекратить боевые действия", - заявили в ЕС.

При этом представитель ЕС констатировал, что в Брюсселе известно о призыве президента Владимира Зеленского к встрече в Нормандском формате на уровне глав государств. "Мы подчеркиваем важность активизации переговорных усилий, направленных на устойчивое и мирное урегулирование конфликта. В этой связи мы вновь подтверждаем нашу полную поддержку усилиям в нормандском формате, ОБСЕ и Трехсторонней контактной группе", - отметили в ЕС.

Также читайте: Следующие 3-5 лет будут определяющими для вступления Украины в ЕС, - Климкин