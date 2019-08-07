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07.08.19 22:11

Не все депутаты "Слуги народа" понимают вызовы, которые перед ними стоят. Меня это пугает, - президент школы экономики Милованов после Трускавца

Президент Киевской школы экономики (KSE) Тимофей Милованов считает, что не все будущие депутаты от "Слуги народа" понимают, насколько им много надо будет работать и какие вызовы ожидают их.

Не все депутаты "Слуги народа" понимают вызовы, которые перед ними стоят. Меня это пугает, - президент школы экономики Милованов после Трускавца

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Милованов заявил в интервью "Украинской правде".

Такой вывод Милованов сделал после недельного обучения будущих депутатов, которое в Трускавце провела KSE.

По его мнению, не все избранные парламентарии понимают, что нужно много работать, чтобы стать успешными.

"И не все понимают, насколько велики вызовы перед ними стоят относительно потенциального подкупа пророссийскими силами или олигархами. Тут я думаю, что люди, к сожалению, еще не полностью осознают. Скажем так, не все это увидели. Это меня пугает ", - отметил Милованов.

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