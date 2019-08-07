Количество вузов в Украине осталось на уровне 20-летней давности, а число студентов уменьшилось почти вдвое, - Гриневич

Об этом сообщила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.
Глава Минобразования подтвердила, что конкуренция за места в высших учебных заведениях снизилась.
"В хорошие университеты конкурс есть, на рейтинговые специальности конкурс есть. И мы видим, например, что у нас есть проблема с учителями как раз естественных предметов: физика, математика, химия. Хорошие университеты привлекают абитуриентов, как магниты, и они выигрывают от широкого конкурса, то есть когда "место идет за абитуриентом", за лучшим абитуриентом", — отметила Гриневич.
По словам министра, сеть университетов будет "упорядочена" "эволюционным путем".
"Мы пошли путем эволюционным. Вот введение этого принципа "место за студентом", когда студент сам выбирает, куда ему идти, уже привело к тому, что часть университетов не добирают студентов и поэтому должны сокращаться. Потому что что такое "меньшее количество студентов"? Это означает меньшее количество ставок преподавателей, если университет не придумывает какого-то интересного предложения", — добавила она.