Зеленский призвал Турцию поднять вопрос освобождения политзаключенных и пригласил на форум по восстановлению Донбасса

Об этом сообщается на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

Президент Турции еще раз отметил поддержку территориальной целостности Украины и непризнание оккупации Крыма. Также он выразил сожаление в связи с гибелью четырех украинских военных.

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Президенты сфокусировали внимание на развитии торгово-экономического сотрудничества и выразили стремление относительно скорейшего завершения переговоров по Соглашению о зоне свободной торговли. Обсуждение вопросов увеличения товарооборота продолжат на восьмом Стратегическом совете высокого уровня, который пройдет в этом году.

Во время встречи также говорилось о развитии туризма и инвестиции. Владимир Зеленский пригласил представителей Турции посетить форум по восстановлению Донбасса, который состоится осенью в Мариуполе, и вкладывать средства в инфраструктурные проекты в Украине.

Кроме того, главы государств обсудили вопросы Минских переговоров и войны в Донбассе.

Также речь шла о защите прав крымских татар в Крыму.

"В России и оккупированном Крыму незаконно содержится более 100 заключенных. Просим, ​​чтобы Турция и в дальнейшем поднимала вопрос о их освобождения. В интересах всех стран Причерноморья также важно добиваться освобождения украинских моряков", - подчеркнул глава государства.

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Президент Владимир Зеленский также отметил, что Украина будет улучшать бизнес-климат и гарантировать турецким инвесторам и предпринимателям защиту.

Напомним, 7-8 августа президент Зеленский будет находиться в Турецкой Республике с официальным визитом. Он намерен встретиться с представителями украинской и крымскотатарской общины в Турции и со Вселенским Патриархом Варфоломеем. Он уже провел встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Переговоры продолжались более 2,5 часов.