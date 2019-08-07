Переговоры в нормандском формате относительно Донбасса на рабочем уровне ведутся постоянно, - представитель МИД Германии Адебар

Об этом сказала в среду на брифинге в Берлине представитель федерального правительства Ульрике Деммер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Вы знаете, насколько важным для нас является Нормандский формат и Минский процесс. На рабочем уровне постоянно проходят разговоры. Ничего не могу сказать о том, состоялся ли телефонный разговор", - отметила Деммер на вопрос, обсудили уже ситуацию на Донбассе канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский призвал Турцию поднять вопрос освобождения политзаключенных и пригласил на форум по восстановлению Донбасса

Официальный представитель МИД Германии Мария Адебар добавила, что переговоры в нормандском формате относительно Донбасса на рабочем уровне ведутся постоянно. По ее словам, Берлин обеспокоен гибелью 4 украинских бойцов, "как и каждой эскалацией, каждым проявлением насилия в этом регионе". В Германии, добавила Адебар, всегда осознают, что на Донбассе может что-то случиться, что там очень хрупкая ситуация, но надеются, что сейчас удастся, "несмотря ни на что, решить ситуацию мирно и начать переговоры".

"Тем важнее начать процесс, который позволит нам продвинуться вперед в реализации Минских соглашений. Это базис, на котором мы работаем", - сказала Адебар.

"Мы надеемся, что сможем немного продвинуться осенью", - отметила пресс-секретарь МИД ФРГ.

Напомним, 6 августа российско-оккупационные войска совершили обстрел из РПГ возле Павлополя. В результате четверо украинских военных погибли. Все они служили в 36-й отдельной бригаде морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского.

Также читайте: В ЕС призвали Россию повлиять на наемников на Донбассе ради прекращения боевых действий