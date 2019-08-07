Побратимы и волонтеры простились с погибшими морпехами в морге Мариуполя. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом священник ПЦУ Любомир Кащий написал в Фейсбуке.

Он отметил: "Сегодня 07.08.2019р. в Кальмиусском морге простились с погибшими морскими пехотинцами ... Печаль и жаль сжимали сердца воинов ... Четверо погибших Героев ... Разве такое можно прощать? ... Оно должно было состояться на площади Свободы и в присутствии местной власти.. Какой стыд за Мариуполь и его жителей, ведь благодаря этим воинам мы можем жить и работать. Слава Украине! Слава Героям! Смерть врагам!".

Волонтер Галина Однорог отметила: "Лучшие сыны Украины идут на небо. Никакие договоренности за пять лет не выполнялись.

Слезы ..... Боль .....Родные ..... уже ангелы .....младшему исполнилось в мае 20 лет ...Спасибо наши родные!"

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