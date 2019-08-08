Решение суда в споре "Громадського ТВ" и С14 создает вредный прецедент и может повлечь препятствие для журналистской работы, - Дезир

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

"Я занимаюсь этим решением суда в Украине, поскольку оно создает вредный прецедент в стране и может повлечь препятствие для журналистской работы", - отметил Дезир.

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Он отметил, что журналисты должны иметь возможность работать, "не опасаясь экономических репрессий или наказаний".

"Это решение является угрозой критической независимой журналистике, и я надеюсь, что оно будет отменено через апелляцию", - добавил представитель ОБСЕ.

Напомним, 6 августа Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск националистической организации С14 против телеканала "Громадське", который назвал С14 "неонацистской" организацией. Судья Юлия Картавцева решила, что распространенная "Громадським" информация вредит репутации С14. Телеканал обязали опубликовать решения суда и взыскать в пользу националистической организации 3,5 тыс. грн судебного сбора.

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