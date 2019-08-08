Враг 10 раз обстрелял наши позиции за минувшие сутки, потерь нет, - штаб ООС

Об этом говорится в сводке пресс-центра ООС по состоянию на 07:00 8 августа 2019 г., передает Цензор.НЕТ.
"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил четыре обстрела позиций Объединенных сил:
дважды вблизи Водяного, а также Лебединского - из стрелкового оружия;
неподалеку Новотроицкого - из станкового противотанкового гранатомета", - говорится в сообщении.
"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" позиции наших защитников были обстреляны шесть раз:
неподалеку Луганского - из автоматического гранатомета;
дважды вблизи Пивденного - из противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
вблизи Новозвановки - из противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
в районе Зайцевого - из автоматического гранатомета и снайперского оружия;
неподалеку Крымского - из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета", - добавили в пресс-центре ООС.
За минувшие сутки потери с нашей стороны не зафиксированы.
"С начала текущих суток противник дважды обстрелял позиции Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК":
вблизи Богдановки - из станкового противотанкового гранатомета;
неподалеку Водяного - из стрелкового оружия.
Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - констатировали в штабе ООС.