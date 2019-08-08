16 населенных пунктов в двух областях Украины обесточены из-за непогоды, - ГСЧС

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, передает Цензор.НЕТ.

"В ночь с 7 на 8 августа в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) произошло обесточивание 16 населенных пунктов в 2 областях, а именно: Волынская - 12, Житомирская – 4", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Кроме того, по данным ведомства, 7 августа в г.. Здолбунов, в результате сильных порывов ветра, в здании дома-интерната престарелых повреждены шиферные покрытия крыши (сорвано около 300 листов). Пострадавших нет.